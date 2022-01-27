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В Петербурге ищут пациентов, проходивших смертоносное обследование желудка

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Городской консультативно-диагностический центр (ГКДЦ) №1 в Петербурге после смерти нескольких пациентов, проходивших обследование желудка с использованием сульфата бария, ищет пациентов, которые так же проводили обследование желудка. Об этом сообщается на сайте учреждения в четверг.

В настоящее время медцентр приостановил это обследование.

"Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. В случае необходимости мы готовы оказать необходимую поддержку и организовать оказание медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", после обследования желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса погибли три человека и трое попали в реанимацию.

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Прокуратура Петербурга взяла на контроль ход и результаты расследования.

Согласно открытым источникам, сульфат бария (сернокислый барий) применяется в медицине в качестве рентгеноконтрастного вещества. Из-за низкой растворимости в воде не токсичен для организма в отличие от растворимых солей бария.

Петербург

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