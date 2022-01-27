В Петербурге после медицинского обследования погибли три пациента

По сведениям источника "Интерфакса", люди пострадали после обследования желудка с применением бария

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в диагностическом центре пациенты погибли после обследования желудка. На утро 27 января погибли трое, еще трое находятся в реанимации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

26 января сообщалось о двоих погибших и двоих госпитализированных. В тот же день СК возбудил по факту уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, трагедия случилась в диагностическом центре в Выборгском районе. Пациенты, которым 23 и 25 января проводили исследование желудка, были экстренно доставлены в другую больницу, где скончались.

По данным источника "Интерфакса", пострадали люди, которым с 17 по 26 января медики Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса, исполняя свои обязанности, провели ряд медицинских манипуляций , в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Расследование дело взяла на контроль прокуратура региона.