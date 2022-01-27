Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:23Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 130 423+3 495 205

В Петербурге после медицинского обследования погибли три пациента

По сведениям источника "Интерфакса", люди пострадали после обследования желудка с применением бария

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в диагностическом центре пациенты погибли после обследования желудка. На утро 27 января погибли трое, еще трое находятся в реанимации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

26 января сообщалось о двоих погибших и двоих госпитализированных. В тот же день СК возбудил по факту уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, трагедия случилась в диагностическом центре в Выборгском районе. Пациенты, которым 23 и 25 января проводили исследование желудка, были экстренно доставлены в другую больницу, где скончались.

По данным источника "Интерфакса", пострадали люди, которым с 17 по 26 января медики Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса, исполняя свои обязанности, провели ряд медицинских манипуляций , в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Расследование дело взяла на контроль прокуратура региона.

Петербург СКР Выборгский район

Новости

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 1,8% под давлением падающих мировых рынков

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Медведев заявил, что предложения по гарантиям безопасности нужно закрепить документально

В Госдуме и Совфеде заявили, что РФ может перейти к военно-техническому ответу НАТО

Что произошло за день: среда, 26 января

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });