Более 20 пациентов пострадали из-за контрафактного препарата в медцентре Петербурга

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - При обследованиях с использованием контрафактного препарата вместо сертифицированного пострадали более 20 пациентов Городского консультативно-диагностического центра №1 в Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления СКР по северной столице.

"Более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шесть человек были госпитализированы, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались", - сообщают в СКР.

По сведениям источника "Интерфакса", люди пострадали после обследования желудка с применением бария.

В ведомстве отмечают, что в связи с ситуацией возбуждены два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109) и оказании небезопасных услуг (ч.3 ст. 238 УК РФ).

"Ночью 28 января качестве подозреваемого задержан главный врач СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", - добавили в СКР.

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя медучреждение, "на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата".