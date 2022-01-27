Росздравнадзор запретил препарат с барием после смерти трех человек в Петербурге

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор приостановил обращение препарата для обследования желудка после гибели трех пациентов диагностического центра в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники службы начали проверку случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

26 января было возбуждено уголовное дело об убийстве пациентов центра по неосторожности. СК тогда сообщил о двух погибших и двух пострадавших в ходе обследования. Уточнялось, что погибли люди, которым делали обследование 23 и 25 января.

27 января источник "Интерфакса" уточнил, что погибли уже трое и еще три человека лежат в реанимации. По его сведениям, с 17 по 26 января медицинские сотрудники Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса провели ряд медицинских манипуляций нескольким пациентам, в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.