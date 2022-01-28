В Петербурге задержан главврач центра, где проводилось смертоносное обследование желудка

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, где после обследования желудка скончались пациенты. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"Задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте учреждения, должность главврача занимает Евгений Попов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после обследования желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария в Городском консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса погибли три человека и трое попали в реанимацию.

Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.