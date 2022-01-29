Неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге, пострадавших нет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства совершенного в субботу ограбления отделения одного из банков в Екатеринбурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-группе городского управления МВД.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции, они опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения", - сказал сотрудник пресс-группы.

Он также добавил, что размеры похищенного устанавливается.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - отметил собеседник агентства.

Местные СМИ ранее сообщали, что 29 января двое неизвестных, угрожая оружием, похитили деньги в одном из отделений банка.