В России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19

Карантинный центр в Коммунарке Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 883 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 30 января 2022 года, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 9 883 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 32,2%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 субъектах РФ, увеличение госпитализации произошло в 10 регионах", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 121 228 человек, что на 8 106 больше, чем днем ранее. Умерло за сутки 617 заболевших, что стало минимальным значением с 28 июня 2021 года.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" обнаружено в 82 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 27 регионов больше. Днем ранее "омикрон" был обнаружен в 78 регионах.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

Выздоровело за сутки 28 944 человека, или на 3,6% меньше по сравнению с 29 января, сообщили в оперштабе.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 737 007 случаев коронавирусной инфекции, 330 728 умерших и 10 218 151 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 946 заболевших. После число новых случаев за сутки продолжало ежедневно расти.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".