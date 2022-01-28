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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
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Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может сформироваться к лету 2022 года, что связано с высокой заразностью "омикрон"-штамма COVID-19, однако говорить об окончании пандемии не следует, так как не исключено появление нового штамма, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

"Скорость прекращения пандемии будет зависеть от такого факта, как скорость формирования коллективного иммунитета. Учитывая, как быстро у нас происходит появление новых случаев, формирование коллективного иммунитета не за горами. И, вполне вероятно, что оно произойдет уже к летнему периоду. Вероятно, но не 100% достоверно", - сказал Вознесенский "Интерфаксу".

При этом он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, таких как появление нового штамма коронавируса и того, как будет защищать сформированный иммунитет от другого потенциально нового вируса. "Тогда вопрос прекращения эпидемии уже будет не за горизонтом", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли "омикрон"-штамм стать последним для коронавируса, Вознесенский заявил, что к этому вопросу относится с серьезным скепсисом. Он отметил, что в России ежедневно COVID-19 заболевает несколько десятков тысяч людей, "а при каждом новом случае заражения появляются новые популяции вируса, и в принципе могут появиться предпосылки для изменчивости вируса". На изменчивость вируса также могут повлиять противовирусные препараты.

"Вероятность появления какого-то другого штамма вируса вполне имеет место быть. То, что он появится сегодня-завтра - да, это маловероятно, но то, что в периоде несколько месяцев - год мы услышим о новом штамме - вполне возможно", - добавил он.

По словам собеседника агентства, предсказать, будет ли новый вариант коронавируса более заразным или приведет к более тяжелому течению заболевания, нельзя. Однако, по его мнению, в эволюции своего развития вирус преследует два направления - становиться как можно более заразным и как можно менее агрессивным для вреда здоровью человека.

Маски и ограничения на массовые мероприятия надо сохранить

Говоря о противоэпидемических мероприятиях, собеседник агентства отметил, что на фоне роста заболеваемости, который наблюдается как в РФ, так и в других странах, введение каких-то точечных ограничений сомнительно.

"Мы видим, что сейчас творится и в РФ, и в европейском регионе, и в США, огромное количество новых случаев инфицирования. Мы уже чисто физически, вся система здравоохранения не может отследить и пресечь имеющиеся вспышки, имеющиеся эпидемические цепочки. Поэтому, на этом фоне введение каких-то точечных ограничений, оно также несколько сомнительно", - отметил Вознесенский.

Он привел в пример ограничения, введенные после выявления в ноябре "омикрон"-штамма. Так, ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и Ботсваной, однако эти меры не помогли, так как вирус уже распространился в других странах.

"Но это абсолютно не означает, что каждый из нас должен перестать добросовестно выполнять ношение средств индивидуальной респираторной защиты и минимизирования каких-то общественных больших скоплений и контактов", - добавил он.

По его мнению, отменять ограничения на ношение масок и проведение массовых мероприятий сейчас крайне нежелательно, так как они также помогают бороться и с другими сезонными заболеваниями.

Хроника коронавируса. Январь.

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Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России
Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2022 годаПандемия коронавируса
РУДН коронавирус

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