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В Москве за сутки с COVID-19 госпитализированы 1 383 человека

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки госпитализированы 1 383 человека с коронавирусом, следует из обнародованных на сайте Стопкоронавирус.рф данных.

По его информации, за этот же период в столице выявили 24 030 случаев заражения COVID-19.

По данным московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, число госпитализаций составляет 5,8% от количества выявленных случаев заболевания. На ИВЛ находятся 490 больных.

За сутки коронавирус привел к смерти 77 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице 38 887.

В РоссииВ России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19В России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19Читать подробнее

Выздоровели за сутки 5 025 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 956 577 человек.

Днем ранее сообщалось о 5 410 выписанных и 76 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 января составляет 2 333 934.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.

Хроника коронавируса. Январь.

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Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России
Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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