В Москве за сутки с COVID-19 госпитализированы 1 383 человека

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки госпитализированы 1 383 человека с коронавирусом, следует из обнародованных на сайте Стопкоронавирус.рф данных.

По его информации, за этот же период в столице выявили 24 030 случаев заражения COVID-19.

По данным московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, число госпитализаций составляет 5,8% от количества выявленных случаев заболевания. На ИВЛ находятся 490 больных.

За сутки коронавирус привел к смерти 77 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице 38 887.

Выздоровели за сутки 5 025 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 956 577 человек.

Днем ранее сообщалось о 5 410 выписанных и 76 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 января составляет 2 333 934.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.