В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 14 570 человек, что на 3,7% больше по сравнению с днем ранее, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"Увеличение госпитализации произошло в 46 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 113 122 случая, что на 15 082 больше, чем сообщалось днем ранее. Умерли за сутки 668 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" выявлено в 78 регионах страны, против 74 субъектов РФ днем ранее.

Выздоровели за сутки 30 010 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 28 января.