Что произошло за день: понедельник, 31 января

Дистанционное обучение для старшеклассников в Петербурге, старт вакцинации подростков в Москве, призыв "Новой газеты" возбудить дело против Рамзана Кадырова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID. Прирост за сутки составил 124 070 случаев заражения. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что "омикрон" отличается более быстрым и легким течением и поражает меньше легочной ткани, чем другие варианты коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о всероссийском локдауне не обсуждается.

- Financial Times сообщила о готовности списка санкций США против близких к Кремлю россиян на случай нападения РФ на Украину. По данным издания, ограничения могут быть введены и против членов их семей.

- Старшеклассники Петербурга и студенты техникумов со 2 февраля перейдут на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди школьников. Ограничения для учеников 7-11 классов введены до 13 февраля. Кроме того, всем несовершеннолетним запретили заходить в кафе, рестораны и столовые, в магазины.

- МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в том, что в 2021 году его добыча была меньше его "официальных мощностей". Агентство не приводит ссылки на используемую в докладе официальную оценку компании. Упоминание потенциала в 550 млрд кубометров удалось найти в выступлении руководителя компании Алексея Миллера в 2018 году.

- "Новая газета" попросила СКР завести на главу Чечни дело о разжигании ненависти. Ранее Рамзан Кадыров назвал "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

- В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса. Вакцина "Спутник М" доступна для детей 12-17 лет в 13 пунктах.

- Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Ибрагим Янгулбаев находится в федеральном розыске по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК). Его мать Зарему Мусаеву ранее задержали в Нижнем Новгороде и привезли в Чечню.

- Военнослужащий погиб в подмосковной части от огнестрельного ранения. Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника. Между тем в пресс-службе Западного военного округа заявили, что выстрел был непроизвольным.