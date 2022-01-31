Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:08Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

В Петербурге с начала пандемии от COVID-19 умерли не менее 16 детей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова от COVID-19 умерли пять пациентов с начала пандемии, сообщила заведующая инфекционным боксированным отделением больницы Елена Дондурей.

В 2020 году в этой больницы умерли четверо детей, в 2021 году - один ребенок, у всех у них была тяжелая сопутствующая патология, которая и предрешила исход, отметила врач.

В стационаре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета за все время пандемии от коронавируса умерли 11 детей, из них трое - в этом году, сообщила завотделением для детей с COVID-19 Светлана Баннова. Она также отметила, что во всех этих случаях у детей была тяжелая сопутствующая патология.

Таким образом, всего с начала пандемии в Петербурге умерли не меньше 16 детей с коронавирусом.

Дондурей отметила, что клиническая картина нового штамма не отличается от симптоматики привычного ОРВИ - фебрильные судороги, ларинготрахеит со стенозом гортани, бронхообструктивный синдром.

"Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться, (...) то сейчас такой возможности нет совершенно. Это еще и говорит о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской. И вполне возможно, это приведет к завершению пандемии - после того, как переболеют дети", - заметила она.

Ранее 31 января Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей школьного возраста. Городские власти решили перевести старшеклассников на удаленное обучение.

Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Роспотребнадзор Елена Дондурей Светлана Баннова

Новости по теме

Новости

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });