В Петербурге с начала пандемии от COVID-19 умерли не менее 16 детей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова от COVID-19 умерли пять пациентов с начала пандемии, сообщила заведующая инфекционным боксированным отделением больницы Елена Дондурей.

В 2020 году в этой больницы умерли четверо детей, в 2021 году - один ребенок, у всех у них была тяжелая сопутствующая патология, которая и предрешила исход, отметила врач.

В стационаре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета за все время пандемии от коронавируса умерли 11 детей, из них трое - в этом году, сообщила завотделением для детей с COVID-19 Светлана Баннова. Она также отметила, что во всех этих случаях у детей была тяжелая сопутствующая патология.

Таким образом, всего с начала пандемии в Петербурге умерли не меньше 16 детей с коронавирусом.

Дондурей отметила, что клиническая картина нового штамма не отличается от симптоматики привычного ОРВИ - фебрильные судороги, ларинготрахеит со стенозом гортани, бронхообструктивный синдром.

"Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться, (...) то сейчас такой возможности нет совершенно. Это еще и говорит о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской. И вполне возможно, это приведет к завершению пандемии - после того, как переболеют дети", - заметила она.

Ранее 31 января Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей школьного возраста. Городские власти решили перевести старшеклассников на удаленное обучение.