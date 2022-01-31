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Смольный ждет еще до двух недель роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В администрации Петербурга ожидают еще одну-две недели роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, заявил телеканалу "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Сегодня больше 200 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении с ОРВИ и ковид. Подтвержденных (случаев - ИФ) - чуть более 103 тысяч человек, из них 28 тысяч - это дети - положительные с ковидом. И примерно около 2,5 тысяч - дети до трех лет - тоже положительные с ковидом", - сказал он.

По словам чиновника, 76% пациентов переживают коронавирус в средней степени тяжести, 17% - в тяжелой, 7% - в легкой.

Он напомнил, что в городе развернуто 8 744 койки для коронавирусных больных. Доля свободных мест для взрослых составляет 17%, для детей - 25,7%. Для детей были дополнительно были открыты 686 коек. Детей с COVID-19 принимают больница имени Филатова, больница Педиатрического университета, больница Святой Ольги. Планируется организовать красную зону в детской больнице №21 в Колпине.

На прошлой неделе в среднем в Петербурге в больницы поступали 620 пациентов с COVID-19 в сутки, следует из данных ежедневной эпидемиологической справки Смольного. Максимум госпитализаций пришелся на 27 января - 753 новых пациента, антирекорд пятой волны.

На пике третьей волны - в июле 2021 года - госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом в день.

На неделе с 17 по 23 января в среднем госпитализировали 417 пациентов с COVID-19 в сутки, с 10 по 16 января - 329 пациентов в сутки, на неделе с 3 по 9 января - 314 пациентов в сутки.

За последние сутки в ковидные стационары Петербурга были направлены 530 человек. В прошлый вторник сообщалось о госпитализации 342 пациентов, что стало минимальным значением за неделю.

Всего в таких больницах число пациентов за неделю выросло на 1 194 человека, до 7 449 человек. В среднем в день выписывались более 500 человек. Ковид-койки развернуты в 18 больницах (17 городских и трех федеральных).

Смертность от COVID-19 в Петербурге колебалась на прошлой неделе от 55 до 65 летальных случаев за сутки.

В Петербург поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник - М", 2880 доз, отметил Сарана. Подросткам можно привиться в 59 пунктах в городских поликлиниках. Планируется увеличить количество этих точек до 83, сообщил Сарана.

Пресс-служба горадминистрации также признала, что утром в понедельник служба вызова врачей на дом по номеру "122" в зафиксировала пиковую нагрузку, приняла почти 200 тысяч звонков и могла работать со сбоями. Недавно пропускная способность линии была увеличена с 3500 до 8000 звонков одновременно. "В пиковые часы нагрузки некоторые абоненты сегодня могли постоянно попадать на короткие гудки", - отметили чиновники. В прошлый раз линия "122" сбоила 24 января также из-за резкого роста числа поступающих звонков. Звонить по ней можно и ночью, напомнили в Смольном.

Ранее сообщалось, что в Петербурге образовались многочасовые очереди в поликлиники, а у частных клиник города закончились талоны на вызов врача на дом до конца недели.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург Андрей Сарана коронавирус Смольный Спутник М

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