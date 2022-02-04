Госпитализация с COVID-19 в Петербурге составила 800 случаев в сутки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге госпитализированы 800 пациентов с коронавирусом, говорится в ежедневной справке пресс-службы администрации губернатора Александра Беглова.

Днем ранее показатель составил 885 госпитализаций, это пока рекорд для пятой волны пандеимии. В понедельник и вторник в больницы попадали более 500 человек в сутки.

Максимум четвертой волны был зафиксирован 21 октября 2021 года - 587 новых пациентов стационаров. В июле 2021 года, на пике третьей волны в больницы попадали больше тысячи человек с COVID-19 в день.

В Петербурге за последние сутки выявлено 21 832 новых случаев заражения коронавирусом, за неделю в городе заболеваемость выросла в 1,6 раза.

Общее число пациентов в ковидных стационарах Петербурга уменьшилось впервые за последние две недели. Сейчас в больницах находятся 7 882 человека, что на 45 человек меньше, чем днем ранее.