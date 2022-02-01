Госдума может в феврале рассмотреть инициативу об ужесточении наказания за пытки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госдума РФ может рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за пытки, в феврале текущего года, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы готовим сейчас его (законопроект - ИФ). К первому чтению. Сейчас у нас история с пандемией, огромное количество наших коллег болеют, особенно в аппарате. Мы планируем его на первое чтение поставить в феврале", - сказал Крашенинников журналистам во вторник в Екатеринбурге.

По его словам, в рамках подготовки законопроекта был проведен "круглый стол" с правозащитниками.

"Есть конкретные предложения, мы сейчас смотрим, может быть, что-то нужно будет ко второму чтению менять", - подчеркнул Крашенинников.

Проект закона об ужесточении положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, был внесен в Госдуму 20 декабря председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

Как заявил тогда "Интерфаксу" Клишас, законопроект поддержан Минюстом, Верховным судом, Государственно-правовым управлением президента РФ и может быть принят в весеннюю сессию.

"Проект разработан в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в РФ (Татьяной Москальковой), которая несколько раз в своих докладах ставила проблему неэффективности действующих норм УК в данной сфере. Проект поддержан Минюстом, Верховным судом, ГПУ", - сказал Клишас "Интерфаксу" в понедельник.

В частности, законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ). Кроме того, в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года, отметил Крашенинников.

Он напомнил, что "ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала законопроект об ужесточении положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, сообщала ее пресс-служба.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал Федеральному собранию рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за пытки. Рекомендация содержится в перечне поручений, отданных главой государства по итогам состоявшегося 9 декабря прошлого года заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.