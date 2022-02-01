Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму. Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, решение суда может быть обжаловано.

В январе 2022 года Навальный был внесен в перечень Росфинмониторинга, куда включают организации и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО "Матросская тишина" поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его этапировали. Это решение политик безуспешно оспаривал в судах.

В октябре 2021 года администрация покровской колонии сняла Навального с учета как склонного к бегству, но поставила на профилактический учет как экстремиста и террориста.

28 сентября 2021 года СК сообщил о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Соболь, Албурова, Шаведдинова и других. Все, кроме Навального, находятся за рубежом.