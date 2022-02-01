Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму. Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, решение суда может быть обжаловано.

В январе 2022 года Навальный был внесен в перечень Росфинмониторинга, куда включают организации и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО "Матросская тишина" поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его этапировали. Это решение политик безуспешно оспаривал в судах.

В октябре 2021 года администрация покровской колонии сняла Навального с учета как склонного к бегству, но поставила на профилактический учет как экстремиста и террориста.

28 сентября 2021 года СК сообщил о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Соболь, Албурова, Шаведдинова и других. Все, кроме Навального, находятся за рубежом.

Владимирская область Петушинский суд Алексей Навальный Росфинмониторинг

Новости по теме

Новости

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Верховный суд счел ликвидацию "Мемориала" соразмерной его нарушениям

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Что случилось этой ночью: вторник, 1 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });