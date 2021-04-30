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Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

Таким образом, у "Штабов Навального" будут заблокированы банковские счета. Организации также будут лишены возможности открывать новые счета.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями так называемых "Штабов Навального", а также созданных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом иноагентами). 26 апреля стало известно, что надзорное ведомство приостановило работу штабов.

29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, объяснив, что в существующем формате они не смогут работать из-за рисков привлечения к ответственности по обвинениям в экстремизме.

Суд еще не принял решения по иску прокуратуры, но в порядке обеспечительных мер уже ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.

В прокуратуре Москвы заявили, что эти три организации "под прикрытием либеральных лозунгов" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов" к насилию, экстремизму, массовым беспорядкам, "путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

По информации прокуроров, эти организации "координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные деятельность в отношении России". Фактические цели организаций - "создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции"."

Росфинмониторинг Алексей Навальный Штабы Навального

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