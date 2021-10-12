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Дела о легализации денег членами ФБК и о финансировании экстремизма объединили

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ объединил дело о легализации денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда.

"Со слов следователя, в одно дело объединены пять дел: дела по ст. 174 УК РФ (отмывание денег) и о финансировании экстремизма объединены с еще какими-то. Но это со слов следователя, бумаг я не видел", - сообщил во вторник "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

1 сентября этого года стало известно, что ФБК прекратил существование как юридическое лицо. Согласно данным ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), ФБК был ликвидирован 31 августа.

ФБК - основанный оппозиционером Алексеем Навальным в 2011 году фонд, позиционировавший себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.

28 сентября в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом, а Навальный отбывает срок заключения в колонии во Владимирской области.

ФБК

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