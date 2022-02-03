Уголовное дело по факту жестокого обращения с девятимесячным ребенком возбудили в Омске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Советского округа Омска проводит проверку после госпитализации девятимесячного ребенка с многочисленными травмами в одно из медучреждений города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства в четверг.

Предварительно установлено, что в ноябре 2021 года женщина с тремя детьми и сожителем переехали на постоянное место жительства в Омск из Нижневартовска. 26 января женщина уехала в Нижневартовск для оформления документов, оставив 32-летнего сожителя со своими тремя детьми 2017, 2020 и 2021 годов рождения.

"В указанное время мужчина с целью наказания и причинения физических страданий 9-месячному ребенку, у которого имеется инвалидность, систематически наносил множественные удары по голове последнего, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его", - говорится в сообщении.

В результате ребенку были причинены множественные травмы, в тяжелом состоянии он госпитализирован. Другие дети были изъяты из семьи и помещены в специализированный дом ребенка.

В свою очередь, в пресс-службе регионального СКР журналистам сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по п."г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Кроме этого окружная прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики в части полноты принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.