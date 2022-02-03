Жительницу Перми обвинили в убийстве восьмимесячного сына

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Перми арестовал местную жительницу, обвиняемую в убийстве восьмимесячного сына, сообщается на сайте регионального управления СКР в четверг.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля нетрезвая 28-летняя пермячка избила своего ребенка. Малыш скончался на месте.

Следователи задержали женщину в этот же день и возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), говорится в сообщении.