В РФПИ допустили, что РФ пройдет пик волны "омикрона" на этой неделе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает пика заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в России уже на текущей неделе, сообщил во вторник глава фонда Кирилл Дмитриев.

"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "Омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.

При этом Россия справляется с вызванной "омикроном" очередной волной заболеваемости "значительно лучше, чем большинство стран" благодаря использованию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", считает глава РФПИ.

"Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний им. Спалланцани в Италии, которое показало, что "Спутник" демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма "омикрон", чем вакцина Pfizer", - добавил Дмитриев.

По данным оперштаба, за последние сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 165 643 случая, что на 6,2 тыс. заражений меньше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 20 185 человек. Умерли за сутки 698 человек, накануне сообщалось о 609 умерших. Штамм "омикрон" обнаружен в 84 регионах.

26 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы – 52,1%.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 946 заболевших. После ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти: резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Последние несколько дней в РФ, по словам экспертов Роспотребнадзора, отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.