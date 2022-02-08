Что произошло за день: вторник, 8 февраля

Сроки начала выдачи COVID-сертификатов по антителам, продление ареста физику Голубкину и три бронзовые медали россиян на ОИ-2022

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- COVID-сертификаты по антителам начнут выдавать в России с 21 февраля. Документ будет сформирован на "Госуслугах" по заявлению гражданина, при наличии в государственной информационной системе данных о положительных результатах его теста на антитела к коронавирусу. Срок действия таких сертификатов составит шесть месяцев, при наличии положительного ПЦР-теста - один год.

- В Кремле опровергли информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине. В статье Financial Times указывалось: главы России и Франции якобы договорились, что РФ не будет предпринимать новых военных инициатив в связи с Украиной. Дмитрий Песков отметил, что "газета просто неверно написала".

- Дело экс-министра Михаила Абызова направлено в суд. Он был задержан в 2019 году, расследование СК завершил только в январе 2022 года. Абызова и еще 11 человек обвинили в создании преступного сообщества и других преступлениях. Фигурантам вменяется хищение более 36 млрд рублей.

- "Газпром" выразил недовольство назначением Молдавией аудитора долга без учета его предложений. После этого концерн усомнился в объективности процедуры аудита задолженности АО "Молдовагаз" за российский газ.

- Суд по новому делу против Алексея Навального пройдет в колонии. Это серьезно затруднит процесс защиты, заявила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. В одно производство были объединены два дела - о мошенничестве и неуважении к суду.

- Арест обвиняемому в госизмене физику Валерию Голубкину продлен до 12 апреля. Ученый к тому времени проведет в СИЗО почти год. Ранее инициативная группа передала в администрацию президента почти 117 тыс. подписей, собранных под петицией с требованием освободить Голубкина из-под стражи.

- Россия завершила соревновательный день на седьмом месте медального зачета. Олимпийцы российской команды завоевали сегодня три бронзовые медали: сноубордист Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе, лыжник Александр Терентьев в спринте, а также саночница Татьяна Иванова.

- Штамм "омикрон" выявлен уже у 60% заболевших COVID-19 в России. На "дельту" приходится 35% заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В РФПИ допустили, что пик волны "омикрона" пройдет в РФ на этой неделе. В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19 весной.