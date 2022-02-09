Омича с сыном будут судить за кражу ограждения мемориала погибшим воинам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Омской области отца и сына будут судить за кражу металлической ограды мемориала воинам-омичам, погибшим на Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемые с 14 по 21 июля 2021 года демонтировали и украли 30 металлических решеток и 20 столбиков ограды мемориала в селе Новорождественка. Стоимость похищенного оценена в 74,8 тысячи рублей.

Им вменяют тайное хищение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 158 УК).

Исилькульская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Исилькульский городской суд. Прокуроры также заявили гражданский иск к обвиняемым о взыскании с них компенсации причиненного ущерба.