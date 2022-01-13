В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Петербурге загрузка обоих травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе превышает норму в полтора раза из-за погодных условий, заявил на пресс-конференции директор института Вадим Мануковский.

Он уточнил, что с перегрузом в полтора раза работают оба отделения.

"Но справляются: сокращаем сроки лечения пациентов, переводим их на амбулаторный режим", - сказал директор.

По его словам, травм зимой всегда больше.

Мануковский добавил, что число пациентов с травмами в сравнении с прошлым годом не уменьшилось: от 30 до 50 человек в день.

"Мы отдельно не выделяем людей, которые поступают в связи с падением сосулек, например. К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями. Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше", - сказал он, когда его спросили, много ли людей страдают из-за гололедицы.

При этом, заметил Мануковский, отделения НИИ скорой помощи в день могут принять до 50 травматологических пациентов.

"У нас есть определенное количество коек. И они всегда заняты (...). Мы можем принять 50 травматологических пациентов. Будьте уверены, что нам привезут ровно 50 человек. Нам 100 не привезут. Мы их не сможем принять", - объяснил директор.

Председатель петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 10 января сообщил, что с начала года в городе из-за падения на улице госпитализировали около 20 пешеходов в сутки, что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Это же отметил и главврач городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков, по его словам, в 2021 году скорую помощь из-за падения на скользких улицах вызывали сравнительно нечасто.

Традиционные для Петербурга проблемы с уборкой снега с тротуаров и чисткой крыш от наледи начались с декабря, после первого же мощного снегопада. Чиновники жалуются на переизбыток снега, нехватку специалистов по чистке кровель, штрафуют коммунальщиков, увольняют ответственных, ругают торговцев за плохую уборку снега вокруг магазинов. В конце декабря губернатор Петербурга Александр Беглов признал личную ответственность за качество уборки в городе после снегопадов.