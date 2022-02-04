"Спутник V" получил постоянную регистрацию в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина против коронавируса "Спутник V" прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию в России, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований", - сказал Мурашко журналистам.

Министр подчеркнул, что, в соответствии с ранее опубликованными рекомендациями, препарат может применяться, в том числе пациентами со злокачественными новообразованиями.

Двухкомпонентная векторная вакцина против коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года по ускоренной процедуре на основании результатов I-II фаз клинических исследований.

В настоящий момент "Спутник V" также одобрен к применению в 71 стране мира с общим населением более 4 млрд человек.