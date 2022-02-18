Экс-глава комитета Крыма по делам межнациональных отношений арестован на 10 суток

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бахчисарайский районный суд Крыма в пятницу постановил отправить под административный арест на 10 суток активиста Эдема Дудакова, подозреваемого в возбуждении ненависти либо вражды, сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

"Арестован на 10 суток. Будем обжаловать", - сказал адвокат в пятницу "Интерфаксу".

Семедляев также сообщил, что люди пришли к зданию суда поддержать Дудакова. "15 человек задержали возле суда, думаю, отвезут в отдел полиции. Пока не знаю, (что им вменят - ИФ)", - сказал Семедляев.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

62-летний Дудаков накануне был задержан после обыска в его доме в Бахчисарае. Возбуждено административное производство о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за комментарий в соцсетях.

Дудаков связывает это административное дело с гражданской позицией относительно реставрации Ханского дворца в Бахчисарае. На одном из зданий дворца недавно при проведении работ появилась трещина. "Он был против реставрации... он говорил, что аутентичные элементы заменяются на современные", - пояснял адвокат Семедляев.

Эдем Дудаков является членом ревизионной комиссии курултая - национального съезда крымских татар. До 2012 года Дудаков возглавлял крымский комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.