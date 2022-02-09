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Стена единственного в мире крымскотатарского дворца треснула после реставрации

С 9 февраля Ханский дворец закрыли для противоаварийных работ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Муфтий Крыма Эмирали Аблаев попросил Минкультуры региона привлечь квалифицированных специалистов для спасения стены одного из зданий реставрируемого Ханского дворца в Бахчисарае, которая дала трещину. Об этом сообщила пресс-служба муфтията республики.

"Комплекс "Ханский дворец" является единственным в мире объектом крымскотатарской дворцовой архитектуры, и его сохранение - наша общая обязанность" - заявил муфтий.

С 9 февраля Ханский дворец закрыт для посещения из-за противоаварийных работ, сообщил сайт Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

Директор музея Вадим Мартынюк уточнил "Интерфаксу", что посещение ограничено до приезда специалистов, которые дадут экспертное заключение по состоянию здания. В дальнейшем вход будет организован в обход центральных ворот, рядом с которыми ведутся работы.

Фотографии трещины ранее появились в соцсетях. Судя по кадрам, она образовалась на углу здания, вокруг которого ведутся земельные работы. Ее высота - около трех метров. Авторы фото также зафиксировали попытку рабочих укрепить угол досками. В пресс-службе духовного управления уточнили, что это корпус, который сейчас используется как административное здание.

"Здание, на котором появилась трещина, сейчас стоит под реставрацией. Причина в том, что под этой стеной нет фундамента, скорее всего, где-то грунты поехали", - сказал "Интерфаксу" Илья Алымчев - глава республиканской дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, которая выступает заказчиком реставрации Ханского дворца.

По его предварительной оценке, серьезного урона памятнику это не нанесет, трещина будет устранена при реставрации.

Построенный в XVI веке Ханский дворец - бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и является объектом культурного наследия федерального значения.

В составе дворцового комплекса - северные и южные ворота, свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч, гробницы Северное и Южное тюрбе, надгробная ротонда, баня "Сары-Гюзель", набережная с тремя мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие объекты.

Реставрация стоимостью около 2 млрд рублей проводится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.

Бахчисарай Ханский дворец Эмирал Аблаев Минкультуры Вадим Мартынюк

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