Петербургским коммунальщикам временно запретили закрашивать граффити

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга установили временный мораторий на закрашивание граффити, следует из ответа вице-губернатора Николая Бондаренко на запрос депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока.

Ранее Четырбок предложил ввести временное ограничение на закрашивание граффити, пока не будет выработан рабочий механизм их согласования.

В своём ответе (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") Бондаренко ссылается на постановление правительства РФ от 3 апреля, согласно которому плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Петербурге приостановлены до конца 2020 года. В этот период Госжилинспекция не выдаёт предписания об устранении нарушений.

"После снятия ограничений на проведение проверок инспекция будет обязана при выявлении нарушений выдавать предписания об их устранении, но, учитывая ваше предложение, срок устранения нарушений - удаление граффити, обладающих признаками уличного искусства, на фасадах многоквартирных домов, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности граждан, будет устанавливаться не ранее 1 февраля 2021 года", - пишет Бондаренко.

В конце августа Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) настаивала на согласовании граффити с портретами Зины Портновой и Сергея Бодрова, размещенных на подстанциях ПАО "Ленэнерго".

В пресс-службе ПАО "Ленэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что в соответствии с протоколами ГАТИ обязаны удалить граффити с портретами Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя. В случае неисполнения требований компании грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей за каждый объект.

Уличная живопись неоднократно становилась предметом споров между жителями и властями Санкт-Петербурга. Несмотря на заявления о наличии механизма для согласования граффити, на домах Петербурга нет ни одной официально согласованной росписи.

За портрет Виктора Цоя на трансформаторной будке на ул. Восстания в 2014 году лично вступился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, после чего закрашивать рисунок передумали.