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На Петроградке закрасили свежее граффити с силовиком в шлеме

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Петроградском районе Петербурга закрасили граффити с изображением бойца силовых структур в шлеме и с подписью "Герой нашего времени". Оно появилось на будке в Матвеевском саду в ночь на 29 апреля.

Объект, на который было нанесено изображение, принадлежит ПАО "Ростелеком" и относится к категории ГО и ЧС, закон требует содержать его в порядке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Несогласованное нанесение изображений на фасады зданий и объектов инфраструктуры приравнено к актам вандализма, при этом не имеет значения какие именно рисунки или надписи были нанесены - стену необходимо привести в исходный вид", - добвил представитель "Ростелекома".

В среду утром петербургские СМИ опубликовали фотографии граффити с изображением Алексея Навального и подписью "Герой нового времени". Рисунок появился на стен трансформаторной подстанции в Пушкарском саду в Петроградском районе. Его закрасили через несколько часов после появления.

В пресс-службе администрации района "Интерфаксу" сообщили, что подстанция находится в зоне ответственности компании "Россети Ленэнерго", которой передана информация о появившемся граффити. К 11.00 рисунок уже был закрашен. В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили, что "внешний вид трансформаторной подстанции "Россети Ленэнерго" приведен в регламентный вид.

По данным информированного источника, граффити с Навальным послужило поводом для возбуждения уголовного дела по статье "вандализм".

Петербург Россети Ростелеком Петроградка Алексей Наваальный

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