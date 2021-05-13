В Петербурге утвердили два участка для легальных граффити

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Петроградском и Колпинском районах Петербурга утвердили два места для установки первых согласованных конструкций для граффитистов, сообщила пресс-служба городской администрации.

В парке "Зима-Лето" и рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура поставят отдельные специальные конструкции, на которых можно будет рисовать. Их размещение предусмотрено проектами благоустройства этих территорий.

Еще одну конструкцию позднее могут разместить в Красногвардейском районе.

Губернатор Александр Беглов считает, что это решение, с одной стороны, позволит обезопасить фасады домов, а с другой - даст возможность уличным художникам "создавать тематические современные пространства". "Это важно для культурного и туристического облика Петербурга", - сказал он через пресс-службу.

В ноябре 2020 года Смольный пообещал упростить согласование нанесения настенных рисунков и открыть в семи районах 30 специальных зон для граффитистов. Ограничить согласования решением собственников здания власти отказались, чтобы не отдавать город "в руки людей без художественного или архитектурного образования". В сентябре в городе был введен временный мораторий на закрашивание нелегальных граффити.

Уличная живопись не раз становилась предметом споров между жителями и властями Петербурга.

За портрет Виктора Цоя на трансформаторной будке на улице Восстания в 2014 году лично вступился тогдашний губернатор Георгий Полтавченко, после чего закрашивать рисунок передумали.

В мае 2020 года по требованию завхоза школы на улице Пестеля закрасили портрет Иосифа Бродского, размещенный к его дню рождения.

В апреле 2021 года на трансформаторной будке в Петроградском районе появилось изображение Алексея Навального с подписью "Герой нового времени". Рисунок закрасили через несколько часов после появления, по факту полиция возбудила уголовное дело о вандализме.