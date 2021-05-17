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Власти Петербурга готовы сохранить нелегальное граффити с Хармсом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Петербургские власти готовы пойти на мировую с ТСЖ "Маяковского 11", чтобы не закрашивать граффити с изображением писателя и поэта Даниила Хармса (1905-1942) на лицевом фасаде многоквартирного дома в центре города. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутату законодательного собрания города Борису Вишневскому, который опубликован в фейсбуке депутата.

"Принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса, администрация Центрального района (...) при рассмотрении Дзержинским районным судом (...) готова заключить мировое соглашение с ТСЖ с предоставлением возможных отсрочек для получения необходимых в соответствии с действующим законодательством согласований для размещения изображения на фасаде", - пишет Беглов.

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Губернатор отмечает, что, по утвержденному правительством Петербурга Эстетическому регламенту, росписи лицевых фасадов домов запрещены без согласования комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и желания собственников. Смольному неизвестно о соответствующем собрании жильцов, а в КГА запрос на согласование не поступал.

Ранее сообщалось, что администрация Центрального района через суд потребовала от ТСЖ удалить изображение.

Предварительное судебное заседание состоялось 28 апреля. Суд согласился привлечь в качестве третьих лиц КГА и Жилищную инспекцию. Оба ведомства не заявляют самостоятельных требований относительно предмета спора. Рассмотрение дела продолжится 9 июня.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что стрит-арт - это "замечательная часть мирового искусства", а граффити с Хармсом необходимо защитить.

Петербург Даниил Хармс

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