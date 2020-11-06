Смольный пообещал упростить согласование граффити

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга готова упростить согласование росписи фасадов домов, но любое самовольное граффити будет считать вандализмом, заявил главный художник города Алексей Моор через пресс-службу регионального комитета по градостроительству и архитектуре.

Проблему уличной живописи 6 ноября обсудили в городском Заксобрании.

На вопрос депутата от "Яблока" Бориса Вишневского, не стоит ли вообще отменить согласования, ограничившись согласием собственников здания, Моор ответил, что это означает отдать город в руки людей без художественного или архитектурного образования. Он считает, что оценить воздействие граффити на среду часто может только опытный и профессиональный эксперт.

"Процедуру согласования проекта граффити в рамках проекта благоустройства отменять нельзя, но можно поставить вопрос иначе: о сокращении сроков и упрощении требований к подаче таких проектов", - считают в комитете по архитектуре.

Моор предупредил, что "самовольное размещение граффити может рассматриваться исключительно как акт вандализма, нарушающий архитектурный облик города и негативно влияющий на состояние фасадов зданий".

За прошедший год комитет получил только одну заявку на нанесение изображения во внутреннем дворе дома 55 по Литейному проспекту. Чиновники выдаали заявителю задание разработать проект. "Предполагается, что это станет первым реализованным в соответствии с действующим законодательством проектом росписи фасадов", - отметили в комитете.

Городские власти в сентябре установили временный мораторий на закрашивание граффити до февраля 2021 года. Предполагается, что в этот срок будет выработан эффективный механизм согласования рисунков.

Кроме согласования заявок на уличную живопись Смольный планирует открыть 30 специальных зон в семи районах Петербурга, где можно будет рисовать граффити без согласования. Эксперты сейчас оценивают эскизы конструкций, которые предполагается разрисовывать.

Также чиновники предлагают проецировать изображения на исторические брандмауэры вместо их росписи. Одна из рассматриваемых локаций - в Кузнечном переулке, где на оформление брандмауэра были согласны жители.

Уличная живопись неоднократно становилась предметом споров между жителями и властями Санкт-Петербурга. Несмотря на заявления о наличии механизма для согласования граффити, на домах Петербурга нет ни одной официально согласованной росписи.

За портрет Виктора Цоя на трансформаторной будке на улице Восстания в 2014 году лично вступился тогдашний губернатор Георгий Полтавченко, после чего закрашивать рисунок передумали.

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