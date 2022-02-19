Более 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу с РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Колонны численностью более 10 тысяч человек сформированы в самопровозглашенной Луганской народной республике на передвижение через границу РФ, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"На данный момент пересекло границу ЛНР 25 тысяч человек, сформированы колонны на передвижение порядка 10 тысяч человек, произведена эвакуация двух детских домов порядка 100 детей", - сказал Кацавалов на совещании в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что 25 тысяч человек выехали из республики неорганизованно, на частном транспорте.

Глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий заявил, что из ДНР в Россию эвакуированы 3 547 человек. Он добавил, что на пункте пропуска "Успенка" скопилась пробка из автомобилей в четыре ряда и длиной 15 километров.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили 18 февраля эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти около 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим повышенной готовности и обратились к президенту с просьбой оказать экстренную помощь. После этого в область вылетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Каждому прибывшему решено выплатить по 10 тысяч рублей.

На данный момент в Ростовской области готовят для беженцев до 10 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях, на базах отдыха. Пункты временного размещения уже приняли первых прибывших, организовали питание и медицинское обслуживание.