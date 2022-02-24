Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрыты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Автомобильного сообщения с Украиной из Крыма в настоящее время нет, пункты пропуска закрыты, сообщили власти республики в четверг.

"Все пункты пропуска на границе с Украиной закрыты", - говорится в сообщении.

Жителей полуострова просят учитывать эту информацию. "Просим крымчан не планировать поездки до особого распоряжения", - отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на четверг объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.