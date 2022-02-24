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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

МЧС открыло близ границы в Крыму пункты помощи возвращающимся россиянам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Два пункта временного размещения открыты на севере Крыма в районе российско-украинской границы для помощи гражданам РФ, которые не успели вернуться на родину до начала специальной военной операции, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"В районе пунктов пропуска развернуты временные пункты. Чтобы, если будут граждане РФ с той стороны пересекать границу, они могли временно разместиться в этих пунктах, выпить чай и дождаться автобуса, чтобы следовать дальше по маршруту уже на территории республики Крым", - сказал Садаклиев журналистам в четверг.

В РоссииВсе пункты пропуска на границе Крыма с Украиной закрытыЧитать подробнее

Он уточнил, что пока никто не обращался ни в один из двух открытых пунктов - в районе Армянска и Джанкоя.

Ранее сообщалось, что приграничные пункты пропуска закрыты.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Власти Крыма ввели режим повышенной готовности.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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