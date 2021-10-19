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РКН перестанет замедлять Twitter после удаления всего незаконного контента

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор полностью снимет ограничения на скорость трафика для Twitter после того, как компания удалит весь запрещенный контент, сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

Пока, по его словам, в микроблогах остается 9% контента, который РКН требовал удалить за нарушение российских законов.

Роскомнадзор с марта замедляет скорость работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров. Компании грозила внесудебная блокировка, если бы она не начала удалять контент, к которому у РКН были претензии. Суды с весны назначили Twitter несколько штрафов в общей сложности на миллионы рублей за неудаление противоправной информации - в основном той, в которой чиновники усмотрели призывы к неопределенному кругу читателей, в том числе к детям, участвовать в несогласованных акциях.

В мае Роскомнадзор заявил, что Twitter удалил более 91% запрещенной в России информации, поэтому ведомство решило отменить замедление трафика сервиса в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi)", но сохранить замедление на мобильных устройствах.

Представитель Twitter ранее заявил The Wall Street Journal, что компания проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей и ее правила запрещают пропаганду суицида и оборота наркотиков.

Twitter Роскомнадзор

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