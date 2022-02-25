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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Союз журналистов ждет наказания для Facebook за цензуру российских СМИ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России заявил, что рассчитывает, что Роскомнадзор привлечет к ответственности социальные сети, в частности, Facebook за цензуру российских СМИ. СЖР назвал случаи цензуры в фейсбуке, ссылаясь на данные РКН.

В Союзе назвали санкции против журналистов и СМИ недопустимыми.

"У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию. Работа тех или иных СМИ может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но журналисты должны иметь право эту информацию транслировать через СМИ, соцсети, телеграм-каналы и т.п.", - говорится в заявлении.

Ссылаясь на данные Роскомнадзора, СЖР сообщил, что соцсеть Facebook с октября 2020 года допустила 23 случая цензуры, в том числе 18 - в отношении аккаунтов СМИ; четыре - в отношении персональных страниц россиян и один случай с аккаунтом российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Наиболее вопиющими случаями в СЖР считают блокировку аккаунта издания BALTNEWS, принадлежащего МИА "Россия сегодня", удаление страницы просветительского проекта RT "Redfish", удаление аккаунта члена Общественной палаты России России Александра Малькевича и блокировку аккаунта делегации в Вене.

Только 24 февраля соцсеть ограничила аккаунты агентства РИА "Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру", отметили в Союзе. В РКН днем ранее сообщили, что ряд их материалов был маркирован как недостоверный и была ограничена их поисковая выдача.

В качестве еще одного примера давления, оказываемого на СМИ, в СЖР назвали запрет в ряде стран трансляции российских телеканалов.

СЖР Роскомнадзор Facebook Александр Малькевич

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