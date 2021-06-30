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РКН потребовал от Facebook восстановить аккаунт члена ОП РФ Малькевича

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича, говорится в сообщении ведомства.

"В письме отмечается, что подобные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - уточнили в РКН.

Там напомнили, что согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в интернете, влечет наложение административных штрафов до 1 млн руб., а за повторный отказ – до 3 млн руб.

Ранее Малькевич в своем телеграм-канале сообщил, что Facebook удалил его аккаунт, существовавший с 2012 года. В представленном им скриншоте из соцсети на месте страницы Малькевича сказано: "Отключен – пользователь, не имеющий права на регистрацию".

Роскомнадзор Facebook Александр Малькевич

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