Российских военнослужащих наградили за военную операцию на Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, вручены государственные награды, сообщает газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил военнослужащим заслуженные награды. Один военнослужащий удостоен "Ордена Мужества", 10 человек получили медаль "За отвагу", - говорится в сообщении.

Ранее все эти военнослужащие были удостоены госнаград в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, отмечает издание.

"Все поступившие в ведомственное медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Принимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения", - пишет газета.

По ее данным, к настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тыс. военнослужащих.