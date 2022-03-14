Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Предстоящие переговоры РФ и Украины, санкции Австралии против российских бизнесменов и реакция посольства РФ на статью об угрозах бизнесменам из США в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Очередные российско-украинские переговоры пройдут в понедельник в видеоформате. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов". Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заметила признаки готовности Москвы к "реальным, серьезным переговорам" с Киевом на фоне давления Запада на Россию.

- Владимир Зеленский назвал задачей украинской делегации добиться встречи президентов РФ и Украины. Целью переговоров с Россией он назвал "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины.

- Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Под новые австралийские санкции попали бизнесмен Роман Абрамович, предправления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев и другие "российские олигархи, видные бизнесмены и ближайшие члены их семей".

- Посольство РФ назвало "чистым вымыслом" статью WSJ об угрозах бизнесменам из США в России. Издание со ссылками на анонимные источники писало, что российская прокуратура угрожала западным компаниям, решившим прекратить бизнес в РФ, арестами руководителей и активов.

- Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион. Также Кэмпион стала обладателем награды как лучший режиссер. Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за фильм "Король Ричард" Рейнальдо Грина, в аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Джоанна Скэнлан за фильм "После любви" Алима Хана.