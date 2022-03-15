Компания основателя "Р-Фарма" Репика стала резидентом САР в Калининграде

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международная компания ООО "Амсел" включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), говорится в материалах управляющей компании САРа.

Единственным владельцем компании является Алексей Репик - основатель и председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Запись в реестр участников САРа внесена 4 марта. Сейчас в САРе зарегистрировано 64 участника.

"Р-Фарм", по данным рейтингового агентства "Эксперт РА", является одним из крупнейших в России фармацевтических дистрибуторов (занимает 1-е место с долей рынка 12,2%) и производителей (2-е место с долей рынка 9,1% в госпитальном секторе). Выручка компании формируется по трем основным направлениям - дистрибуция (54%), производство партнерских препаратов по лицензионным договорам (22%) и собственное производство (24%). Компания преимущественно осуществляет производство и реализацию препаратов против онкологических заболеваний и противовирусных препаратов. С 2020 года компания также активно развивает "ковидное" направление.

Всего "Р-Фарм" располагает 9-ю производственными площадками: 7 заводов в России, один в Азербайджане и один завод в Германии. Компания подконтрольна председателю совета директоров Репику.

"Р-Фарм", по данным DSM Group, являлась крупнейшим в России дистрибутором лекарственных препаратов на рынке государственных закупок по итогам 2020 года.