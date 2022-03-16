Суд отклонил иск адвоката Павлова о блокировке сайта "Команды 29"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отклонил иск адвокату Ивану Павлову (признан властями СМИ-иноагентом) о незаконности блокировки сайта правозащитного объединения "Команда 29", которое он возглавлял. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Административный иск адвоката был подан к Генпрокуратуре и Роскомнадзору.

Роскомнадзор 16 июля 2021 года по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", связав этот ресурс с международной неправительственной организацией Spolecnost Svobody Informace, Z.S., которая признана в России нежелательной. В "Команде 29" заявили, что Павлов был одним из учредителей Spolecnost Svobody Informace за шесть лет до того, но после признания НПО нежелательной, "Команда 29" с ней не сотрудничала и ее материалов не публиковала. Организация пообещала оспорить блокировку своего сайта, но вскоре объявила о самоликвидации.

Генпрокуратура признала чешскую Spolecnost Svobody Informace ("Общество свободы информации") нежелательной в июне 2021 года.

В 2021 году руководитель "Команды 29", адвокат Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования и уехал за границу, где организовал новый проект - "Первый отдел". Адвокат в ноябре 2021 года был признан СМИ-иноагентом. 15 марта 2022 года Совет адвокатской палаты Петербурга приостановил его адвокатский статус.