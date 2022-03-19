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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Минобороны заявило, что российская армия соблюдает на всех гумкоридорах "режим тишины"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия в субботу соблюдала "режимы тишины" на всех гуманитарных коридорах для эвакуации населения украинских городов - открытых по инициативе России и Украины.

При этом Киев отказался от коридоров, которые предлагают эвакуацию украинцев на территорию России, сообщил в субботу вечером начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Военная операция на Украине

"Исходя исключительно из гуманных принципов, для обеспечения эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, на всех, в том числе заявленных Киевом маршрутах, Вооружённые силы России в полном объёме соблюдают "режимы тишины", - сказал Мизинцев.

По его словам, Россия каждый день с 10:00 открывает гуманитарные коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. "По одному - в Россию и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал Мизинцев.

"Из предложенных нами маршрутов украинские власти опять согласовали только три, при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом по-прежнему не подтверждается", - добавил Мизинцев.

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Минобороны Михаил Мизинцев
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