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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:42

Запасы водохранилищ Крыма превысили прошлогодние в четыре раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Водохранилища Крыма накопили 140 млн кубометров воды, что в разы больше прошлогоднего, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Сегодня в крымских водохранилищах порядка 140 миллионов кубометров воды - почти в четыре раза больше, чем на тот же период прошлого года", - написал Аксенов во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, накопить такой объем помогла погода. Летом 2021 года в Крыму прошли сильнейшие за 100 лет дожди, зимой - несколько крупных снегопадов.

Кроме того, окончательно решить вопрос надежного водоснабжения полуострова помог разблокированный в ходе спецоперации на Украине Северо-Крымский канал, отметил глава региона.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, могло продлиться в течение 2021 года. Ограничения подачи воды вводились в Симферополе, Ялте, Алуште и поселках вблизи них. Последние графики отменили в феврале 2022 года.

Сергей Аксенов Крым
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