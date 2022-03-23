В Финляндии может прекратиться выход газет из-за дефицита бумаги

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии в ближайшие недели может прекратиться выход газет из-за дефицита печатной бумаги, в том числе импортируемой из России. Об этом сообщил в среду порталу телерадиовещания Yle исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг.

По его словам, проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников завода UPM, выпускающего газетную бумагу, а также ситуацией вокруг Украины.

До начала забастовки завода UPM примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. После начала спецоперации России на Украине импорт бумаги из РФ прекратился.

Из-за этого цена газетной бумаги поднялась до 670 евро за тонну против 390 евро за тонну в прошлом году.

Крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat была вынуждена сократить объем еженедельного приложения, которое выходит по выходным.

В настоящее время газетная бумага производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски.