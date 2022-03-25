Песков пояснил инициативу Мединского о введении утренних молитв в школах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле относятся к инициативе помощника президента РФ Владимира Мединского о введении утренних молитв в школах России как к предложению одного из руководителей российского военно-исторического общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предложение Мединского ввести воспевание госсимволов в школах по аналогии с практикой в США Пескова попросили прокомментировать журналисты в ходе общения с ним в пятницу.

"Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего военно-исторического общества. И она никак не связана с официальной позицией. Вот, наверное, так к этому мы относимся", - сказал Песков.