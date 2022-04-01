Силовиков Курской области перевели в режим повышенной готовности

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Курской области силовые структуры переведены в режим повышенной готовности из-за пожара на белгородской нефтебазе, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

"Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий", - написал он.

По словам губернатора, при необходимости Курская область готова поделиться с Белгородчиной запасами топлива. Запасов Курской области хватит на несколько недель.

Он призвал людей не запасаться топливом впрок.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заверил, что запаса топлива в регионе хватит на 15-18 дней. Горят восемь резервуаров на базе "Роснефти". Гладков сказал, что у компании в регионе две базы, сейчас запасы топлива и цепочки их поставок перераспределяются. Другие поставщики топлива работают в Белгородской области без проблем.

По данным Гладкова, нефтебаза в Белгороде загорелась утром из-за авиаудара украинских вертолетов. Пострадали два сотрудника базы. Пожар тушат.