Роспотребнадзор напомнил о праве требовать возврата средств за билет на отмененный концерт

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Граждане имеют право потребовать от организаторов отмененных или перенесенных концертов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в случае отказа возвращать средства, можно обратиться в суд, напомнили в Роспотребнадзоре.

"Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона "О защите прав потребителей"; полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале службы.

В ведомстве отметили, что для возврата стоимости билета нужно направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств.

При этом, если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, "следует воспользоваться правом, закрепленным в ст. 11 Гражданского кодекса РФ, и обратиться с исковым заявлением в суд".

Ранее в СМИ появилась информация об отмене и переносе концертов ряда исполнителей.

