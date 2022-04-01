Путину доложили о случившемся в Белгороде

Вопрос об оценке авиаудара Песков переадресовал военным

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину доложено о событиях в Белгороде, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Белгороде загорелась нефтебаза "Роснефти" и еще два здания получили повреждения. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что это результат авиаудара ВС Украины.

"По Белгороду, естественно, президенту доложено", - сказал Песков.

По его словам, меры "предпринимаются для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива".

Отвечая на вопрос журналистов, является ли произошедшее под Белгородом эскалацией конфликта, Песков сказал: "Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".

На просьбу оценить авиаудар по нефтебазе, Песков сказал: "Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается произошедшего, то оценки все-таки должны давать не мы, а наши силовые ведомства".

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался ранним утром 1 апреля. Там горят восемь резервуаров с топливом, пожарные охлаждают соседние емкости, стараясь, чтобы огонь не перебросился на них. В Белгород вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян с оперативной группой. "Роснефть" и региональные чиновники занимаются перераспределением топлива в области, чтобы не возник его дефицит.

Затем стало известно, что в поселке городского типа Северный под Белгородом в результате авиаудара украинских вертолетов были повреждены здания типографии "Константа" и завода "Техсапфир". Об этом "Интерфаксу" сообщили представители руководства этих предприятий.

В Курской области из-за событий в Белгороде силовиков перевели в режим повышенной готовности.