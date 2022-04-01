В воздухе в Белгороде не выявили превышения ПДК вредных веществ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Лаборатория Роспотребнадзоре не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе рядом с горящей нефтебазой в Белгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерального МЧС.

Сейчас на базе, где горят восемь резервуаров, спасатели тушат пожар и охлаждают не горящие резервуары при помощи лафетных стволов.

В Белгород влетает врио главы МЧС Александр Чуприян с оперативной группой, на месте они оценят проводящиеся работы и меры по предотвращению загорания новых емкостей с топливом, сообщили также в пресс-службе.

Пожар на нефтебазе "Роснефти" начался утром в пятницу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что база загорелась из-за обстрела украинскими вертолетами. Пострадали два сотрудника. Жильцов ближайших к базе улиц эвакуировали. В Белгород также выехал заместитель главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть"".