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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

В воздухе в Белгороде не выявили превышения ПДК вредных веществ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Лаборатория Роспотребнадзоре не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе рядом с горящей нефтебазой в Белгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерального МЧС.

Сейчас на базе, где горят восемь резервуаров, спасатели тушат пожар и охлаждают не горящие резервуары при помощи лафетных стволов.

В Белгород влетает врио главы МЧС Александр Чуприян с оперативной группой, на месте они оценят проводящиеся работы и меры по предотвращению загорания новых емкостей с топливом, сообщили также в пресс-службе.

Пожар на нефтебазе "Роснефти" начался утром в пятницу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что база загорелась из-за обстрела украинскими вертолетами. Пострадали два сотрудника. Жильцов ближайших к базе улиц эвакуировали. В Белгород также выехал заместитель главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть"".

Белгород МЧС Роснефть Вячеслав Гладков Украина Роспотребнадзор Алексендр Чуприян
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